تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية المجهر: * (حمدوك): (البشير) سيحاكم أمام القضاء السوداني ولا نقبل إملاءات من الخارج * وزيرة الخارجية: مشاركة السودان في الأمم المتحدة تاريخية بكل المقاييس الصيحة: * (حمدوك): مشاركة السودان في (نيويورك) حقيقية للمجتمع الدولي * (حميدتي) يوجه بالقبض على الجناة في أحداث بجنوب دارفور * تدوين(35) بلاغاً بنيابة الثراء الحرام في مواجهة رموز بالنظام السابق اليوم التالي: * (السيادي): تعيين رئيس القضاء والنائب العام اليوم * عقيل سوار الذهب: أحمد الخير توفى بصدمة نزفية نتيجة للتعذيب * الشيخ مهران خطيب الثورة يفتي بحرمة ممارسة السيدات لكرة القدم السوداني * اجتماع بين (السيادي) و(الوزراء) لحسم اختيار رئيس القضاء والنائب العام * حصر الشركات والمؤسسات التي تساهم فيها الدولة * أعتداء على الصحفيين بمطار الخرطوم وحمدوك يعتذر آخر لحظة Advertisements * عضو بالسيادي: لم يحن الوقت لإزالة بقايا النظام * حمدوك: تناغم في التفكير بيني وحميدتي * تسجيل (200) حالة إصابة بالسرطان شهرياً الجريدة * (الجريدة) تكشف تفاصيل جديدة عن صفقة بيع بيوت السودان بلندن * قرية السلام عسلاية بالنيل الأبيض تنتفض ضد رموز النظام البائد * محكمة القضارف تشطب بلاغاً في مواجهة فريق قوى الحرية الدار: * د. عقيل: المعلم أحمد الخير تعرض للتعذيب واحتمالية الموت 100% * قتيلان وعشرات المصابين في مظاهرات عراقية (ضد الفساد) * مصرع واصابة 11 شخصاً بحادث مروري بطريق بارا * حمدوك: زيارتا فرنسا ونويويرك بداية لعهد جديد * التجارة: إيقاف إجراءات (18) شاحنة محملة بالسمسم * الفنانون يبكون رمانة الصحافة رجاء مجذوب وما سر علاقتها بابن البادية *الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الأربعاء الموافق 2 أكتوبر 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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