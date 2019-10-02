الجمعية الفلكية بجدة تكشف حقيقة تعرض الأرض لظلام دامس لـ 6 أيام

نفى المهندس ماجد أبو زهرة، رئيس الجمعية الفلكية بجدة، ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، عن تعرض الأرض لظلام دامس لمدة 6 أيام بسبب "عاصفة شمسية" هائلة، قائلاً: "هذا الكلام غير صحيح، وأن كل ما يثار مجرد شائعات هدفها تضليل الناس".

وأوضح أبو زهرة، أن الشمس تمر حاليا بأعمق نقطة في مرحلة الحد الأدنى لنشاطها وهي خاملة، وظهور البقع الشمسية على سطحها شبة نادر، مشيرًا إلى أنها ليست المرة الأولى التي يتم الادعاء بحدوث أيام من الظلام الدامس، حيث ظهرت شائعات مماثلة في الأعوام 2012، و2014، و2015، و2016، و2017.

وقال إنه في عام 2012 تم ادعى البعض أن الأرض ستدخل الظلمة بعد عبورها من خلال "حزام بروتوني" في 21 ديسمبر، فضلا عن نبوءة نهاية العالم في ديسمبر 2012 والمرتبطة بتقويم حضارة المايا القديمة، والقصص التي أثيرت حولها في ذلك الوقت.

وأكد أنه في عام 2014 انتشرت شائعة تقول إن الكرة الأرضية سوف تدخل 6 أيام متعاقبة من الظلام الدامس، بسبب "عاصفة شمسية" خلال الفترة من 16 إلى 22 ديسمبر، ما يتسبب في جعل "الغبار والحطام الفضائي" يحجب ضوء الشمس، مضيفا أن كل ما يثير مجرد شائعات هدفها تضليل الناس.