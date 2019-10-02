بالصور.. تركى آل الشيخ يُهين أمير قطر بطريقة ساخرة

على طريقته الخاصة الساخرة، أهان المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية بالسعودية، أمير قطر، بعد فوز فريق الهلال السعودي على نظيره السد القطرى في الدوحة.

وفاز فريق الهلال السعودى على السد القطري في الدوحة بنتيجة 4-1 ليقترب من نهائي البطولة القارية، عندما يتجدد لقاء الفريقين في 22 أكتوبر الحالي على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

وعلق المستشار تركي آل شيخ على هزيمة السد بطريقة ساخرة، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بصورة مكتوب بداخلها نتيجة المباراة "4-" وأشار إلى الرقم 1 بصورة لأمير قطر، والذي كان قد حضر المباراة وكان يجلس بمفرده في المقصورة الرئيسية وحيدًا وتظهر عليه علامات الحزن.

وتفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مع الصورة التي نشرها المستشار تركي آل الشيخ، وتداولوا تغريدة تفسر الصورة، معلقين: "يعني لا تقبل على الملعب يانحس بس بشياكة".

وتغزل المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، في فريق الهلال السعودي، بعد اكتساحه ضيفه السد القطري برباعية، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2019، ووعد الفريق بمكافآت في حالة الفوز في النهائي.