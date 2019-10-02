موعد مباراة ليفربول وريد بول سالزبورج والقنوات الناقلة

يلتقي فريقا ليفربول وريد بول سالزبورج، اليوم الأربعاء، في إطار منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا موعد مباراة ليفربول وريد بول سالزبورج

وتقام مباراة ليفربول وريد بول سالزبورج على ملعب "آنفيلد" في تمام الساعة 9 مساءً. القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وريد بول سالزبورج

ويمكن مشاهدة المباراة على قنوات "بي إن سبورت 2". ومن المقرر أن يدير المباراة طاقم حكام من السويد بقيادة أندرياس إيكبيرج، ويعاونه ميهمت كلوم، وستيفان هالبيرج، ويمكنك مشاهدة المباراة بتعليق علي محمد علي.

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