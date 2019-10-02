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الكشف عن الشخصية المدنية المتورطة في محاولة الانقلاب بقيادة رئيس هيئة الاركان السابق

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كشفت مصادر مطلعة على ان المهندس محمود صالح هو الشخصية المدنية الوحيدة التي من المتوقع ان تقوم السلطات بتقديمها للمحاكمة مع مجموعة ضباط الجيش المتهمين بالترتيب لمحاولة انقلابية بقيادة رئيس هيئة الاركان السابق الفريق هاشم عبد المطلب .


وأضافت بحسب (تاسيتي نيوز) أن المهندس محمود صالح يتمتع بعلاقات واسعة في اوساط الاسلامية، فضلا عن قيامه بالدور التنسيقي بين ما يعرف بكوادر العمل الخاص في تنظيم الاسلاميين والعسكريين لتنفيذ المحاولة الانقلابية.
وتم اعتقال محمود قبل نحو ثلاثة ايام من الكشف عن المحاولة الانقلابية.

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