تراجع السندات الأمريكية على خلفية ضعف الطلب على الطرح الياباني

انضمت سندات الخزانة الأمريكية إلى موجة التراجع التي شهدتها السندات السيادية في العالم اليوم الثلاثاء، بعد الإقبال الضعيف على الطرح الياباني.

وأشارت وكالة "بلومبرج" للأنباء، إلى أن العائد على سندات الخزانة الأمريكية ذات العشر سنوات وهي السندات القياسية يتجه إلى أول زيادة له خلال أربعة أيام، بعد أن تراجعت مبيعات السندات اليابانية اليوم الثلاثاء إلى أقل مستوى لها منذ ثلاث سنوات، وبعد قرار من البنك المركزي الياباني بشأن احتمال خفض مشترياته من السندات، وقرار صندوق التقاعد الحكومي شراء المزيد من السندات الأجنبية.

في المقابل تتجه المؤشرات الرئيسية الثلاثة للأسهم الأمريكية نحو تسجيل ثاني يوم من الارتفاع، في حين فقد مؤشر "ستوكس 600" للأسهم الأوروبية مكاسبه المبكرة بعد صدور بيانات أظهرت تراجع أداء قطاع التصنيع في الاتحاد الأوروبي خلال سبتمبر الماضي وتباطؤ معدل التضخم على نحو غير متوقع.

في الوقت نفسه فإن البيانات الاقتصادية المخيبة للآمال في العديد من دول العالم أضافت المزيد من الغيوم على سماء أسواق المال التي تواجه حاليا سلسلة من المخاطر، بما في ذلك تداعيات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين واحتمالات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والاحتجاجات الشعبية في هونج كونج وتداعيات التحقيق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.