عرض فيلم «الممر» على فضائية أون بمناسبة ذكرى 6 أكتوبر

فيلم الممر حقق نجاحًا كبيرًا فى السينمات خلال الموسم السينمائي الصيفي الأخير على المستوي الجماهيري وشارك فى بطولاته عدد من النجوم وهما أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، أمير صلاح الدين، أحمد صلاح حسني، محمد شرنوبي، محمود حافظ، محمد فراج ومن إخراج شريف عرفة وإنتاج هشام عبدالخالق.
والفيلم يتناول قصة قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، وعلى رأسهم أحد القادة البواسل الذي يدعى نور وجسده أحمد عز، ويناقش المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.
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