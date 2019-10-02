تنظيم مسابقة "إنيرجي ميوزك أوورد".. قريبًا

وأضاف أن محطة إنيرجي الفترة المقبلة سترعى الموهوبين في جميع المجالات، وأضاف أنهم سيقوموا بتنظيم مسابقة "إنيرجي ميوزك أورد" للأفضل في الموسيقى، وستقام على مستوى عالٍ، نافيًا صحة المعلومات المتداولة في الفترة الأخيرة عن مرور المحطة الإذاعية بأي أزمات.
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