تنظيم مسابقة "إنيرجي ميوزك أوورد".. قريبًا

كشف المنتج وليد مصطفى، رئيس راديو انيرجي، خلال حفل كأس إنيرجي الثالث، المقام في أحد فنادق مدينة ٦ أكتوبر، أن تجربة راديو إنيرجي فريدة ومختلفة؛ لأنها تعتمد علي الشباب في جميع الكوادر.

وأضاف أن محطة إنيرجي الفترة المقبلة سترعى الموهوبين في جميع المجالات، وأضاف أنهم سيقوموا بتنظيم مسابقة "إنيرجي ميوزك أورد" للأفضل في الموسيقى، وستقام على مستوى عالٍ، نافيًا صحة المعلومات المتداولة في الفترة الأخيرة عن مرور المحطة الإذاعية بأي أزمات.