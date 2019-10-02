كوريا الشمالية تطلق صاروخًا تجاه المنطقة الاقتصادية باليابان

وأكدت أن الجيش الكوري الجنوبي يراقب الوضع عن كثب تحسبا لاحتمال حدوث عمليات إطلاق إضافية، مع الحفاظ على وضعية الاستعداد، بحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.
فيما قالت القوات اليابانية، اليوم، إن كوريا الشمالية أطلقت على ما يبدو صاروخا باتجاه بحر اليابان، وفقا لوكالة "كيودو" اليابانية.
وأفاد المتحدث المتحدث باسم الحكومة اليابانية: أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا سقط في المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان قبالة مقاطعة شيمان.
وأضاف كبير أمناء مجلس الوزراء يوشيهيدي سوجا أنه لم ترد تقارير بعد عن أي تأثير على طائرات أو سفن قريبة.
وكان آخر مقذوف أطلقته كوريا الشمالية باتجاه بحر اليابان، يوم الإثنين 9 سبتمبر المنصرم، ووصف بأنهما صاروخين باليستيين، وفقا لوكالة "يونهاب".
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