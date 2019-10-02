وقال الجيش، في بيان له، إن المواقع التي دمّرت كانت تستخدم لتجهيز الطائرات المسيرة التركية.
كذلك أوضح الجيش أن هذه الأماكن عبارة عن هنغار استخدم لتجهيز الطائرات المسيرة وتخزين صواريخها في مطار معيتيقة، ومواقع أخرى من مطار مصراتة.
أضاف أنه تم التعامل مع هذا التهديد من خلال طائرات سلاح الجو التابع للقوات المسلحة الليبية.
إلى ذلك أشار الجيش إلى أن الحملة الجوية حققت أهدافها بكل دقة، ودمرت المرافق المستخدمة في تخزين وتجهيز الطائرات بنسبة 100% وعادت الطائرات لقواعدها سالمة بعد تنفيذها لواجباتها بنجاح.
يذكر أن مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة مغلق منذ أسبوعين، وذلك منذ تعرضه لقصف صاروخي قبل أكثر من أسبوعين، تسبب في جرح مدنيين وإصابة طائرة ركاب ومدرج المطار.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الليبى يدمر مواقع لتجهيز طائرات تركية بمعيتيقة ومصراتة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.