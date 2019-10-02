الجيش الليبى يدمر مواقع لتجهيز طائرات تركية بمعيتيقة ومصراتة

أكد الجيش الليبي أن قواته دمرت مواقع في مطاري معيتيقة ومصراتة، وذلك وفقًا لخبر عاجل بقناة "العربية".

وقال الجيش، في بيان له، إن المواقع التي دمّرت كانت تستخدم لتجهيز الطائرات المسيرة التركية.

كذلك أوضح الجيش أن هذه الأماكن عبارة عن هنغار استخدم لتجهيز الطائرات المسيرة وتخزين صواريخها في مطار معيتيقة، ومواقع أخرى من مطار مصراتة.

أضاف أنه تم التعامل مع هذا التهديد من خلال طائرات سلاح الجو التابع للقوات المسلحة الليبية.

إلى ذلك أشار الجيش إلى أن الحملة الجوية حققت أهدافها بكل دقة، ودمرت المرافق المستخدمة في تخزين وتجهيز الطائرات بنسبة 100% وعادت الطائرات لقواعدها سالمة بعد تنفيذها لواجباتها بنجاح.

يذكر أن مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة مغلق منذ أسبوعين، وذلك منذ تعرضه لقصف صاروخي قبل أكثر من أسبوعين، تسبب في جرح مدنيين وإصابة طائرة ركاب ومدرج المطار.