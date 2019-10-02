تسريبات.. مواصفات هاتف "بيكسل 4"

وتكشف التسريبات المصورة عن قدوم الهاتف بخلفية جديدة في شاشة العرض تحتوي على الحرف "P" والرقم "4" بخمسة ألوان مختلفة.
تصميم الجهة الخلفية للهاتف مشابه لحد كبير لتصميم هاتف آيفون 11 برو بوجود كاميرتين داخل وجود فلاش LED داخل إطار مربع.
يبرز الجزء الخلفي من الهاتف شعار "G" ولكن ليس به قارئ لبصمات الأصابع، ما يعني أن الهاتف Pixel 4 قد يأتي ببصمة مدمجة في الشاشة أو بتقنية التعرف على الوجه.
سيكون مفاجئًا جدًا إذا لم تستخدم جوجل شريحة Snapdragon 855 من كوالكوم في هاتف بيكسل 4، حيث إنها الشريحة المفضلة للأجهزة الرئيسية المتطورة في عام 2019.
بحسب التسريبات من المتوقع أن يأتي الجهاز بمعالج Snapdragon 855 ويدعم الذاكرة العشوائية بسعة 4 جيجابايت أو ٦ جيجابايت.
من المقرر أن تكشف جوجل عن هاتفي بيكسل Pixel 4 وبيكسل 4 XL رسميا في 15 أكتوبر الجاري، ولكن حتى ذلك الوقت من المحتمل أن نسمع المزيد عن التسريبات حول الجهازين.
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