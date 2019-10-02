التسريبات تكشف ميزة جديدة في جالاكسي S11

بحسب موقع PhoneArena التقني، فإن جهاز الاستشعار الجديد قادر على اكتشاف التركيب المادي لجسم ما بناء على تفاعله مع حزمة من الضوء، حيث يستخدم المستشعر الأشعة تحت الحمراء ليحلل موجات الطاقة التي ترتد.
يقوم المستشعر بالتعرف على السعرات الحرارية في الطعام وتقديم بيانات كاملة عن المأكولات الصحية والمضرة للمستخدم ومعرفة إذا كان الطعام طازجا أم لا.
ويمكن للمستشعر التعرف على جسم الإنسان أيضا وتحليل الجلد، وإمكانية التعرف على مختلف المواد والأجسام وتقديم معلومات مفيدة حولها.
إذا صحت هذه الأخبار؛ لا يعتبر جالاكسي S11 أول هاتف بهذه المستشعر، ففي عام 2017 تم الكشف عن هاتف Changhong H2 بمستشعر Spectrometer.
تأتي هذه الأخبار بعد تسجيل هذا المستشعر كبراءة اختراع مما يؤكد جدية سامسونج في تطوير هذا المستشعر، لكن براءة الاختراع دائما تتغير ويجب الانتظار حتى العام المقبل لمعرفة صحة هذه الأخبار.
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