مواصفات وأسعار Honor 9X

يأتى Honor 9X بشاشة قياس 6.59 بدقة FHD+ IPS، مع معالج Kirin 810، بذاكرة وصول عشوائى سعة 8 جيجابايت، وذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت. وستأتى هذه النسخة الخاصة بلونين فقط هما الأزرق والأسود مقابل 293 دولار أمريكى، مايعادل 4800 جنيه مصرى.
يذكر أن الهاتف قد صدر منه فى السابق نسخة عادة بذاكرة وصول عشوائى سعتى 4 و6 جيجابايت.
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