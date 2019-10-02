مواصفات وأسعار Honor 9X

أطلقت شركة هونور المملوكة لعلامة هواوى الصينية أحدث هواتفها فى الهند اليوم، الذى يحمل إسم Honor 9X، والذى ياتى بمواصفات مميزة مقارنة بسعره المناسب.

يأتى Honor 9X بشاشة قياس 6.59 بدقة FHD+ IPS، مع معالج Kirin 810، بذاكرة وصول عشوائى سعة 8 جيجابايت، وذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت. وستأتى هذه النسخة الخاصة بلونين فقط هما الأزرق والأسود مقابل 293 دولار أمريكى، مايعادل 4800 جنيه مصرى.

يذكر أن الهاتف قد صدر منه فى السابق نسخة عادة بذاكرة وصول عشوائى سعتى 4 و6 جيجابايت.