مايكروسوفت تستعد لإطلاق Windows 10X

وبحسب موقع ذا فيرج، هناك تسريبات أن النظام الجديد سيكون مخصصا فقط للأجهزة صاحبة الشاشات المزدوجة، والقابلة للطي أيضًا، وذلك يأتى ضمن قائمة متعددة سيتم الكشف عنها غدًا فى الساعة 10 صباحًا مع بدء المؤتمر الخاص بالشركة.
كما ستشكف مايكروسوفت عن أجهزة نوت بوك جديد بمواصفات عالية وأحجام رشيقة، ولكن على رأسها التابلت - كمبيوتر، الذى يكون من الخارج "جهاز لوحي"، ومن الداخل جهاز كمبيوتر احترافي.
يذكر أن مايكروسوفت تشارك فى مؤتمر جيتكس الرقمى الـ 39، حيث ستضم مايكروسوفت حوالى 32 شريكًا إقليميًا ودوليًا، بالإضافة لمزودي خدمات الإنترنت.
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