بعد التعادل مع بروج.. المصائب تتوالى على زيدان بإصابة نجم الفريق

تلقى المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، صدمة كبيرة، بعد التعادل مع فريق كلوب بروج بدوري أبطال أوروبا.
وبحسب ما ذكرته إذاعة "كادينا كوبيه" الإسبانية، فإن نجم ريال مدريد ناتشو فيرنانديز يعاني من قطع في الرباط الجانبي الأيمن للركبة وسيغيب عن الملاعب لمدة شهرين ونصف.
وأضاف نادي ريال مدريد في بيانه الرسمي عبر موقعه الرسمي ما يلي: "بعد الاختبارات التي أجريت اليوم ، تم تشخيص إصابة اللاعب ناتشو بإصابة في الرباط الجانبي الداخلي للركبة اليمنى في انتظار التطور".
من الجدير بالذكر انه قد تعرض ناتشو للإصابة خلال الشوط الأول أمام كلوب بروج وغادر ملعب اللقاء بين شوطي المباراة وشارك مارسيلو بديلاً له في لقاء انتهي بالتعادل الإيجابي 2-2.
ويتصدر باريس سان جيرمان ترتيب المجموعة الأولي برصيد 3 نقاط ويلتقي بعد قليل مع فريق جالاتا سراي التركي صاحب المركز الثالث برصيد نقطة واحدة متساويًا مع ريال مدريد متذيل الترتيب، بينما يحتل فريق كلوب بروج المركز الثاني برصيد نقطتين.
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