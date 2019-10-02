تشكيل ناري لبوكا جونيورز في مواجهة ريفيربليت في كأس ليبرتادوريس

أعلن جوستافو ألفارو المدير الفني لفريق بوكا جونيورز عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق ريفيربليت في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب المونيمونتال ضمن منافسات ذهاب دور النصف نهائي من بطولة كأس ليبرتادوريس. وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :- حراسة المرمى : إستيبان اندرادا. خط الدفاع : مارسيلو ويجاندت - ليساندرو لوبيز - كارلوس أزكويردوز - إيمانويل ماس. Advertisements خط الوسط : نيكولاس كابالدو - ماك اليستير - إيڤان ماركوني - إيمانويل رينوسو - فرانكو سولدانو. خط الهجوم : رامون ابيلا. وكان فريق ريفير بليت قد نجح بالتتويج بلقب كأس اللبيرتادوريس في الموسم الماضي على حساب بوكا جونيورز، وذلك خلال المباراة التي تأجلت اكثر من مرتين بسبب شغب الجماهير والعوامل المناخية السيئة، حيث أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم عن إقامة اللقاء في ملعب السانتايجو برنابيو، والذي شهد فوز ريفير بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد. وستقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم 22 من نفس الشهر، على أن تقام المباراة النهائية في شهر نوفمبر القادم وعلى الجانب الآخر يضرب فريق جريميرو مباراة كبيرة مع فريق فلامنجو في ديربي برازيلي بين الناديين، وسيكون نهائي البطولة هذة السنة بين فريقين ارجنتيني وفريق برازيلي.

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