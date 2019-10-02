"سيتي" يفوز على "دينامو".. ويتصدر دوري أبطال أوروبا

وسجل هدفي مانشستر سيتي رحيم سترلينج، في الدقيقة 66، وفيل فودين، في الدقيقة الأخيرة من المباراة.
ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى ست نقاط في صدارة الترتيب، محققا انتصاره الثاني على التوالي في البطولة، حيث سبق له الفوز على شاختار دونيتسك 3 صفر.
بينما توقف رصيد دينامو زغرب عند ثلاث نقاط في المركز الثاني، حيث سبق له الفوز على أتالانتا 4 صفر.
وفي المباراة الثانية، انتزع فريق شاختار دونيتسك الأوكراني فوزًا صعبًا، من مضيفه أتالانتا الإيطالي 2 1.
وتقدم أتالانتا بهدف سجله دوفان زاباتا في الدقيقة 28 وتعادل جيونيور مورايس لشاختار في الدقيقة 41 قبل أن يسجل مانور سولومون هدف الفوز القاتل لشاختار في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة.
وحصد شاختار أول ثلاث نقاط له في البطولة هذا الموسم في المركز الثالث، بفارق الأهداف خلف دينامو زغرب، فيما ظل فريق أتالانتا بلا نقاط في قاع الترتيب.
وفي الجولة الثالثة من دوري الأبطال التي تقام يوم 22 من الشهر الجاري، يلتقي مانشستر سيتي مع ضيفه أتالانتا، فيما يحل دينامو زغرب ضيفًا على شاختار دونيتسك.
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