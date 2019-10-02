كلوب بروج يحرج ريال مدريد وفوز ثان لسان جيرمان

أحرج كلوب بروج البلجيكي مضيفه ريال مدريد الإسباني عندما أرغمه على التعادل 2-2، فيما حقق باريس سان جرمان فوزه الثاني تواليا عندما تغلب على مضيفه غلطة سراي التركي 1-صفر الثلاثاء في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى للدور الأول من مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

في المباراة الأولى على ملعب "سانتياغو برنابيو" في مدريد، كان كلوب بروج في طريقه إلى إلحاق الخسارة الثالثة على التوالي بالنادي الملكي على أرضه في المسابقة القارية العريقة (بعد سقوطه الموسم الماضي امام سسكا موسكو الروسي في دور المجموعات وأياكس أمستردام الهولندي في إياب ثمن النهائي) والثانية تواليا في نسخة الموسم الحالي بعد الأولى أمام مضيفه باريس سان جرمان الفرنسي صفر-3 في الجولة الأولى، وذلك بعد تقدمه بثنائية مهاجمه النيجيري إيمانويل دينيس بونافونتور (9 و39).

لكن ريال مدريد، حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب (13)، انتفض في الشوط الثاني ونجح في إدراك التعادل عبر قائده سيرخيو راموس (55) ولاعب وسطه البرازيلي كاسيميرو (86).

وعاد ريال مدريد الذي كان صاحب الأفضلية والسيطرة والاستحواذ دون فعالية، إلى عروضه المخيبة خصوصا في الشوط الأول حيث قدم أداء متواضعا وارتكب لاعبوه أخطاء دفاعية دفعوا ثمنها هدفين من هجمتين مرتدتين، وكادت الغلة تكون أكبر لو أحسن مهاجمو الفريق البلجيكي استغلال الفرص التي سنحت أمامهم.

وتحسن أداء ريال مدريد في الشوط الثاني الذي بدأه مدربه الفرنسي زين الدين زيدان بدفعه بحارس المرمى الفرنسي ألفونس أريولا مكان البلجيكي تيبو كورتوا المصاب، والمدافع البرازيلي مارسيلو مكان ناتشو غير المقنع، علما بأنه أراح جناحه الويلزي غاريث بايل ولاعب وسطه الكولومبي خاميس رودريغيز في إطار المداورة التي يقوم بها في التشكيلة.

وعلق كاسيميرو قائلا "لم تكن النتيجة المتوقعة ولا حتى التي كنا نتمناها خصوصا وأننا كنا نلعب على أرضنا"، مضيفا "لكن بالنظر إلى مستوانا المخيب جدا في الشوط الأول فإننا انتزعنا تعادلا ثمينا".

وقال مدربه زيدان "استقبلت شباكنا هدفين مضحكين. كنا نعرف اننا بحاجة الى ثلاث نقاط (...) لكننا في النهاية أهدرنا نقطتين ثمينتين".

أما مدرب كلوب بروج فيليب كليمان فقال "هذا التعادل تاريخي، والمباراة تاريخية، والنقطة تاريخية وطريقة لعبنا أيضا".

وفاجأ كلوب بروج النادي الملكي بهدف مبكر اثر هجمة مرتدة كسر من خلالها الجنوب إفريقي بيرسي تاو التسلل ومررها إلى بونافونتور المتوغل داخل المنطقة فحاول السيطرة عليها بيمناه لكنها ارتطمت بيسراه وخدعت الحارس كورتوا الذي فقد توازنه وفشل بالتالي في التصدي لها (9). وألغي الهدف في الوهلة الأولى بداعي التسلل قبل أن تؤكده تقنية المساعدة بالفيديو "في إيه آر".

وعزز كلوب بروج تقدمه عندما قطع بونافورنتور كرة الكرواتي لوكا مودريتش في منتصف الملعب وانطلق بسرعة وتوغل داخل المنطقة قبل أن يلعبها ساقطة "لوب" داخل المرمى (39).

ونجح راموس في تقليص الفارق بضربة رأسية من مسافة قريبة بعد تمريرة من بنزيمة داخل المنطقة ألغاه الحكم بداعي التسلل في الوهلة الأولى قبل أن يؤكده بقنية المساعدة بالفيديو (55).

وأكمل كلوب بروج الدقائق الست الأخيرة بعشرة لاعبين اثر طرد قائده الهولندي رود فورمر لتلقيه الانذار الثاني (84)، ثم أدرك كاسيميرو التعادل بضربة رأسية اثر ركلة حرة انبرى لها كروس وتابعها في الزاوية اليمنى البعيدة للحارس مينيوليه (85).

وتابع باريس سان جرمان انطلاقته القوية في المسابقة بتحقيقه للفوز الثاني تواليا وكان خارج قواعده على حساب غلطة سراي 1-صفر.

ويدين فريق العاصمة بفوزه إلى مهاجمه الجديد الدولي الأرجنتيني ماورو إيكاردي المنتقل إلى صفوفه على سبيل الإعارة من إنتر ميلان الإيطالي، حيث سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 52 قبل أن يترك مكانه بعد تسع دقائق لكيليان مبابي.