ريال مدريد يعلن تعرض ناتشو لإصابة في الركبة

وقال ريال مدريد في بيان له عقب المباراة: "بعد الفحوصات التي أجريت اليوم للاعبنا ناتشو فيرنانديز من قبل الجهاز الطبي لريال مدريد تبين إصابته في الرباط الداخلي للركبة اليمنى".
واستبدل ناتشو بين شوطي المباراة ليحل بدلا منه البرازيلي مارسيلو، الذي تعافى لتوه من إصابة لحقت به مؤخرا.
وعلى الأرجح سيغيب ناتشو عن الملاعب لمدة 10 أيام على الأقل، فيما قد تطول مدة غيابه إلى ثمانية أسابيع إذا ما تبين أن إصابته هي التواء في الركبة.
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