"القروي" يفضح "إخوان تونس"

وجه نبيل القروي المرشح الرئاسي التونسي ورجل الأعمال، رسالة شديدة اللهجة إلى راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة التونسية (إخوان)، متهما إياه بالتضليل وإثارة إشاعات عن حزب قلب تونس، الذي يقوده "القروي" بعد هزيمتهم الساحقة في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة.

ويقبع نبيل القروي في السجن، منذ أغسطس الماضي، بتهم التورط في غسيل أموال، إلا أنه خاض انتخابات الرئاسة، وفاز في الجولة الأولى؛ ليصعد إلى الجولة الثانية مع قيس سعيد المرشح المستقل.

ونشرت الصفحة الرسمية للقروي على موقع فيسبوك مساء اليوم الثلاثاء رسالة شديدة اللهجة على لسان القروي إلى الغنوشي قال فيها "لقد أوهمكم وجودي في زنزانتي بأنّي في موقف ضعف ففاجأتمونا بتصريحات لمهاجمتنا شخصيّا، ومن خلالي مهاجمة أكثر من نصف مليون تونسي، ومهاجمة حزب قلب تونس بتسلّط وتجنّ وإعلان مساندتكم للسيّد قيس سعيّد وأنّه لا يمكنكم التّحالف مع حزب قلب تونس؛ بسبب وجود شبهة فساد".

وأكد "القروي" للغنوشي، أنه يرفض التحالف مع حركة النهضة الإخوانية، وتابع "أكبر دليل على هذا أنّني لا أزال سجينا ولأسباب معلومة".

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وأضاف "أرفض التحالف معكم ومع حزبكم حركة النهضة؛ لما تعلّقت بكم من شبهات قويّة، معزّزة بملفّات جديّة يعلمها العام والخاص بسبب جرائم خطيرة في حق الوطن والشّعب التّونسي جراء الاغتيالات وذهب ضحيّتها الشهيد شكري بلعيد، والشهيد محمد البراهمي، والشهيد لطفي نقض وخيرة شباب تونس من أمنيّين وجنود ومدنيّين عزّل".

وأكد "القروي" للغنوشي أنه يرفض أيضا التّحالف مع النهضة؛ بعد أن تورطوا في التغرير بشباب تونس وتسفيرهم إلى سوريا وجعلهم حطبًا لحرب إرهابيّة ضدّ شعب أعزل وبلد شقيق، وأصبحت تونس جرّاء ذلك تصنّف ضمن البلدان المصدّرة للإرهاب، حسب قوله.

وعدد القروي في رسالته للغنوشي أسباب عديدة لرفض التحالف معه، متهما إياهم وشركائهم في الحكومة باستغلال الديمقراطيّة ومؤسّسات الدّولة، ومحاولة تمرير قانونًا إقصائيًّا مخالفًا للدستور، وبحسب قوله، "بهدف السّطو على إرادة الشّعب التّونسي والانفراد بالحكم للبقاء فيه ومنع التّداول السلمي على السلطة، لكن الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي وضع حدّا لمشروعهم ورفض ختم قانونكم الإقصائي، قانون العار".