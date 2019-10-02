فصل الكهرباء داخل قطاع غزة.. غدًا

أعلنت شركة توزيع الكهرباء في غزة مساء اليوم، أنه سيتم فصل خط بغداد المغذي لمحافظة غزة غدًا الأربعاء من الساعة التاسعة صباحًا، ولمدة ساعتين.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أن فصل خط بغداد يأتي لأعمال صيانة بشكل طارئ من داخل قطاع غزة.