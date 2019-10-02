اعتقال فلسطيني بالخليل أثناء عبوره حاجز شارع الشهداء

وأفادت مصادر محلية بأن قوة عسكرية إسرائيلية اعتقلت المواطن قرب الحاجز ونقلته إلى جهة غير معلومة.
وكان مكتب إعلام الأسرى، أعلن في تقرير له أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي صعدت خلال سبتمبر الماضي من سياسة الاعتقالات بحق المواطنين في مدينة الخليل، ونفذت 72 حالة اعتقال، بينهم 12 طفلا وسيدة.
كما أضاف المكتب أن قوات الاحتلال نفذت عمليات الاقتحام والمداهمة لبلدات وقرى وأنحاء الخليل، وأجرت حملات دهم وتفتيش واقتحام للمنازل وحطمت الكثير منها، ومارست عمليات الاعتقال والاستدعاء بحق المواطنين من كافة شرائحهم.
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