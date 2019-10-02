وأعلنت عضو اللجنة المركزية للحركة دلال سلامة، أن اللجنة ستكون برئاسة نائب رئيس الحركة محمود العالول، وهدفها بحث إجراءات تنفيذ الانتخابات العامة والتشاور مع الفصائل قبل إصدار الرئيس محمود عباس لمرسوم عقد الانتخابات.
وأضافت سلامة خلال لقاء على تلفزيون فلسطين، أن الانتخابات ستجري في الوطن كوحدة واحدة، مطالبة حركة حماس بالاستجابة للانتخابات والقبول بصندوق الاقتراع كبوابة لإنهاء الانقسام.
وقالت سلامة "إن عقد الانتخابات يشكل تحديا ذاتيا نحو انهاء الانقسام، وتحدي لسياسة الضم والتوسع الإسرائيلية نحو تكريس دولة فلسطين، وتحديا للمجتمع الدولي المطالب بحماية العملية الديمقراطية في دولة فلسطين".
ودعا الدول الأوروبية إلى أخذ دور أكبر في العملية السياسية والاعتراف بدولة فلسطين كسبيل لحماية حل الدولتين، مؤكدة فشل محاولات الإدارة الأمريكية الهادفة الى تقويض وكالة الأونروا تمهيدا لشطبها.
كانت هذه تفاصيل خبر فتح تشكل لجنة لبحث تنفيذ الانتخابات.. وتطالب حماس بالاستجابة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.