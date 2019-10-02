فتح تشكل لجنة لبحث تنفيذ الانتخابات.. وتطالب حماس بالاستجابة

أصدرت اللجنة المركزية لحركة فتح، اليوم، قرارا بتشكيل لجنة لبحث إجراءات تنفيذ الانتخابات العامة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، والتشاور مع فصائل العمل الوطني لإنجاحها.

وأعلنت عضو اللجنة المركزية للحركة دلال سلامة، أن اللجنة ستكون برئاسة نائب رئيس الحركة محمود العالول، وهدفها بحث إجراءات تنفيذ الانتخابات العامة والتشاور مع الفصائل قبل إصدار الرئيس محمود عباس لمرسوم عقد الانتخابات.

وأضافت سلامة خلال لقاء على تلفزيون فلسطين، أن الانتخابات ستجري في الوطن كوحدة واحدة، مطالبة حركة حماس بالاستجابة للانتخابات والقبول بصندوق الاقتراع كبوابة لإنهاء الانقسام.

وقالت سلامة "إن عقد الانتخابات يشكل تحديا ذاتيا نحو انهاء الانقسام، وتحدي لسياسة الضم والتوسع الإسرائيلية نحو تكريس دولة فلسطين، وتحديا للمجتمع الدولي المطالب بحماية العملية الديمقراطية في دولة فلسطين".

ودعا الدول الأوروبية إلى أخذ دور أكبر في العملية السياسية والاعتراف بدولة فلسطين كسبيل لحماية حل الدولتين، مؤكدة فشل محاولات الإدارة الأمريكية الهادفة الى تقويض وكالة الأونروا تمهيدا لشطبها.