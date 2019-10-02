فيديو.. تركى آل الشيخ يروج لـ"موسم الرياض" على طريقته الخاصة

روج المستشار تركي آل شيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية ، لموسم الرياض، الذي ينطلق خلال الشهر الحالي الموافق 11 أكتوبر وتستمر فعاليته حتى منتصف ديسمبر.

وقال "آل شيخ"، في مقطع الفيديو الذي نشره عبر حسابه الشخصي على موقع "فيس بوك": "الرياض عاصمتنا.. الرياض في قلب كل سعودي وسعودية.. الرياض أكبر مدينة في الشرق الأوسط.. موسم الرياض أكبر موسم في المملكة العربية السعودية وأكبر موسم شهدته المنطقة العربية.. 12 قطاع.. و6 مناطق رئيسية.. و6 مناطق فرعية.. لأول مرة في التاريخ كل هذه الفعاليات تتجمع في منطقة واحدة.. فعاليات مختلفة ومتنوعة لجميع شرائح المجتمع.. موسم الرياض للمواطن والمقيم وللسائح.. الوعد الرياضي من 11 أكتوبر إلى منتصف ديسمبر.. هتوحشونا".

ووفقًا لما أعلن أعنه المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية، فإن فعاليات موسم الرياض ستشهد عدد كبير من المفاجآت للعالم العربي وللمواطنين السعوديين أيضًا وكافة السائحين الذي يريدون الاستمتاع وقضاء أجواء من البهجة والسرور، وسيحضرها عدد كبير من نجوم الرياضة والفن في الوطن العربي.