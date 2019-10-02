تجمُع المهنيين يُدين حادثة منع صحفيين من تغطية فعالية لرئيس الوزراء

إنتقد تجمع المهنيين السودانيين منع صحفيين من تغطية المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك بمطار الخرطوم بعد عودته من زيارته الخارجية لنيويورك وباريس.

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وقال التجمع في بيان على صفحته الرسمية بـ “الفيسبوك” اليوم “الثلاثاء” إن تعامل إعلام مكتب رئيس الوزراء تجاوز مرفوض.

وأشار إلى أن توجيه الدعوة لحضور المؤتمر الصحفي لجهات بعينها والتعامل بعنف جسدي ولفظي بالغ الحدة لمنع بقية الصحفيين من حضور المؤتمر الصحفي، يدل على استمرار سيطرة الذهنية السلطوية القديمة على مناهج العمل والقائمين على مفاصل الدولة تهدف لخلق أبواق سلطوية جديدة محابية للسلطة.

وأكد التجمع رفضه لأي منهج متسلط يهدف للحد من إمكانية الوصول للمعلومة أو تمييز واختيار جهات معينة لبثها عبرها.

وأضاف البيان: حرية الوصول للمعلومات وحرية الإعلام هي من القيم الأساسية للحرية وحق مقدس انتزعته الثورة بدماء وتضحيات الشهداء.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)