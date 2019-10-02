- 1/3
- 2/3
- 3/3
فى لقطة طريفة فى عالم كرة القدم، لا تحدث إلا فى القارة الإفريقية، قذف أحد مشجعى فريق ناكانا الزامبى، لاعبى الفريق بالحجارة، عقب الخسارة فى إحدى المباريات.
ورصدت عدسات الكاميرات التى كانت مكلفة بنقل المباراة، رد الفعل الغاضب من جانب المشجع الذى قذف لاعبى فريقه بالحجارة بسبب الأداء السيء، ليتسبب فى هروب لاعبيه إلى غرفة الملابس.
وبحسب موقع falsoo.com جاء غضب المشجع بسبب الهزيمة التي تعرض لها فريق نكانا أمام فوريست رينجرز بالدوري الزامبى، أمس الأحد الماضى، وسقط فريق ناكانا خارج قواعده على يد فوريست رينجرز بهدف، فى المباراة التى أقيمت بالجولة الرابعة للدورى الزامبى.
الخرطوم :(أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور:مشجع غاضب يصطاد لاعبي فريقه (بالنبلة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.