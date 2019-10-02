بالصور:مشجع غاضب يصطاد لاعبي فريقه (بالنبلة)

فى لقطة طريفة فى عالم كرة القدم، لا تحدث إلا فى القارة الإفريقية، قذف أحد مشجعى فريق ناكانا الزامبى، لاعبى الفريق بالحجارة، عقب الخسارة فى إحدى المباريات.

ورصدت عدسات الكاميرات التى كانت مكلفة بنقل المباراة، رد الفعل الغاضب من جانب المشجع الذى قذف لاعبى فريقه بالحجارة بسبب الأداء السيء، ليتسبب فى هروب لاعبيه إلى غرفة الملابس.

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وبحسب موقع falsoo.com جاء غضب المشجع بسبب الهزيمة التي تعرض لها فريق نكانا أمام فوريست رينجرز بالدوري الزامبى، أمس الأحد الماضى، وسقط فريق ناكانا خارج قواعده على يد فوريست رينجرز بهدف، فى المباراة التى أقيمت بالجولة الرابعة للدورى الزامبى.

الخرطوم :(أخبار الخليج 365)