حمدوك: الثورة السودانية تماثل شعارات الثورة الفرنسية

قال رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، إن ما حدث بالسودان هو تغيير حقيقي وعميق، وأضاف إن الشعارات التي رفعتها الثورة السودانية تماثل تماماً شعارات الثورة الفرنسية التي تدعو للحرية والإخاء والمساواة.

وقال حمدوك خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس الفرنسي في فرنسا بقصر الأليزيه موجهاً حديثه للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن ما قلته السيد الرئيس في الأمم المتحدة عن الثورة السودانية كان محل تقدير وعرفان من كل أطياف الشعب السوداني، وقد تم تداوله على نطاق واسع، إن دعمكم مفخرة وإعزاز لنا، ونتمنى أن نعمل سوياً حتى يعبر السودان إلى بر الأمان.

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وتابع بحسب ما أوردته الشروق – “إن هذه الثورة تتيح للسودان العودة إلى المحيط الدولي وإننا في هذا الصدد وضعنا عدداً من الأولويات وأولها السلام، وقد كانت أول زيارة لي بعد تسلمي مهام منصبي إلى جوبا وقد كانت للزيارة رمزيتها نسبة لخصوصية هذه العلاقات.

وامتدح حمدوك دعم فرنسا لإزالة السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، وقال إن شعبنا لم يكن يوماً داعماً للإرهاب فهو شعب مسالم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)