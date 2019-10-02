المركزي ينهي أزمة الكاش بالقضارف

أعلن البنك المركزي بولاية القضارف، يوم الثلاثاء، إيقاف العمل بمبادرة إيداع والتنازل عن جميع أرصدته لدى البنوك العاملة بالولاية، إيذاناً بانتهاء أزمة النقد والإعلان عن توفر السيولة بكل البنوك والصرافات العاملة بالولاية.

وقال مدير فرع البنك المركزي بولاية القضارف، عبدالله جمال الدين، إن البنك قد وفر كل احتياجات مرحلة الحصاد من النقد للمزارعين، معلناً استعداد البنك لتمويل الموسم التسويقي موجهاً النداء للمزارعين والتجار لاستلام كامل حاجتهم من النقد من أي بنك عامل بالولاية.

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كما أشار جمال الدينبحسب الشروق – إلى تغذية كل الصرافات الآلية والتوجيه باستدامة عملها خدمة للجمهور طوال أيام الأسبوع، معلناً ارتفاع نسبة الإيداع بشكل يومي وفي المقابل انخفاض نسبة السحب من أرصدة العملاء.

في الأثناء وجه والي القضارف المكلف رسالة اطمئنان للمواطنين والمزارعين والتجار بتوفر النقد اللازم لمعاملاتهم، داعين المزارعين التوجه إلى البنوك لاستلام ما يحتاجون من أموال لمقابلة فترة الحصاد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)