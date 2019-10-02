التاريخ: 01-أكتوبر-2019
1 مشاهدة
أعلن البنك المركزي بولاية القضارف، يوم الثلاثاء، إيقاف العمل بمبادرة إيداع والتنازل عن جميع أرصدته لدى البنوك العاملة بالولاية، إيذاناً بانتهاء أزمة النقد والإعلان عن توفر السيولة بكل البنوك والصرافات العاملة بالولاية.
وقال مدير فرع البنك المركزي بولاية القضارف، عبدالله جمال الدين، إن البنك قد وفر كل احتياجات مرحلة الحصاد من النقد للمزارعين، معلناً استعداد البنك لتمويل الموسم التسويقي موجهاً النداء للمزارعين والتجار لاستلام كامل حاجتهم من النقد من أي بنك عامل بالولاية.
كما أشار جمال الدينبحسب الشروق – إلى تغذية كل الصرافات الآلية والتوجيه باستدامة عملها خدمة للجمهور طوال أيام الأسبوع، معلناً ارتفاع نسبة الإيداع بشكل يومي وفي المقابل انخفاض نسبة السحب من أرصدة العملاء.
في الأثناء وجه والي القضارف المكلف رسالة اطمئنان للمواطنين والمزارعين والتجار بتوفر النقد اللازم لمعاملاتهم، داعين المزارعين التوجه إلى البنوك لاستلام ما يحتاجون من أموال لمقابلة فترة الحصاد.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر المركزي ينهي أزمة الكاش بالقضارف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.