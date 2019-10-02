انتشر مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” و “يوتيوب” الفيديو يظهر خطاب جماهيري ل”موسي محمد احمد” . و لوحت جماهير الشرق بالنقود في وجه “موسى محمد أحمد” مساعد الرئيس المخلوع أثناء خطابه الجماهيري، كناية عن بيعه للقضية والعمل على زعزعة الشرق لصالح النظام البائد. Advertisements ‏وبحسب متابعات محرر (أخبار الخليج 365) وجد الفيديو الكثير من ردود الافعال المتباينة حيث وصفها البعض بانها إهانه بالغه لكنه إستحقها بجداره لمواقفه المخزية تجاه المنطقة و انسانها , واعتبرها البعض نوع من الوعي حيث علق احدهم : (الشعب صار اوعي من أي وقت مضي) . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو : في إهانة بالغة له .. جماهير الشرق تلوح بالنقود في وجه مساعد الرئيس المخلوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.