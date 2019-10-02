بالصور : وقفة احتجاجية لمواطني قرية السلام تطالب بحل جذري للكهرباء

نفذ مواطني قرية السلام بمنطقة عسلاية بالنيل الأبيض وقفة احتجاجية أمام مباني كهرباء ربك ، وإتهم المواطنين إدارة الكهرباء بالتماطل في حل مشكلة كهرباء القرية التي تجاوزت الثلاث سنوات.

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وقال الناطق الرسمي بإسم لجنة متضرري القرية مصطفى إبراهيم في حديث لـ(أخبار الخليج 365) أن الأزمة تدخل عامها الرابع بسبب تسويف وتماطل إدارة الكهرباء منذ عهد النظام البائد ، وكشف مصطفي بأن القرية قد تم مسحها وإستكمال كل مراحل إدخال الكهرباء لها منذ2017م بما فيها تركيب المحولات ، وزاد : إلا أن العمل توقف فجأة بعد ذلك ولم يتم توصل الأعمدة ، وأرجع الأمر الي رغبت بعض منسوبي النظام السابق بأن يتم العمل في 2020م خلال فترة الانتخابات.

وأكد “مصطفى” أن الأهالي من خلال هذه الوقفة يطالبون بحقهم في توفير الخدمة ، وقال إن إدارة الكهرباء وعدتهم بزيارة المنطقة لإستكمال العمل في الخميس القادم. وشدد على أنهم سيواصون في حشد لجماهير لأمانة الحكومة في المرة القادمة في حال لم تلتزم إدارة الكهرباء.

ابراهيم ابوجمال

الخرطوم (أخبار الخليج 365)