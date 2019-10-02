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بالفيديو :المعلم المتهم بالتحرش يواجه حكما بالسجن لمدة15 عاما

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محي الدين علي 0 تبليغ

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التاريخ: 01-أكتوبر-2019

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بالفيديو :المعلم المتهم بالتحرش يواجه حكما بالسجن لمدة15 عاما

أوضح المحامي أحمد صبير أن المعلم المتهم بممارسة الجنسي الذي أشارت اليه الطالبة في مواقع التواصل الاجتماعي يواجه عقوبات رادعة أذا تثبتت ادانته مشيرا الى المادة 45من القانون الجنائي  تصل عقوبتها الى السجن فترة لا تقل عن 15عاما.

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وأكد صبير ان قضية الطالبة التي تفاعلت مع هاشتاق (افضح متحرش) بمواقع التواصل الاجتماعي حيث نشرت قضيتها التي اتهمت خلالها معلم بمدرستها قام بالتحرش بها موضحا بان القضية تندرج تحت قانون الطفل حيث قال: (في قانون الطفل 2010م البندرج فيه الكيس دا تحديدا عقوباته رادعة جدا قد تصل ل15 سنة سجن).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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