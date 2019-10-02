التاريخ: 01-أكتوبر-2019
20 مشاهدة
أوضح المحامي أحمد صبير أن المعلم المتهم بممارسة التحرش الجنسي الذي أشارت اليه الطالبة في مواقع التواصل الاجتماعي يواجه عقوبات رادعة أذا تثبتت ادانته مشيرا الى المادة 45من القانون الجنائي تصل عقوبتها الى السجن فترة لا تقل عن 15عاما.
وأكد صبير ان قضية الطالبة التي تفاعلت مع هاشتاق (افضح متحرش) بمواقع التواصل الاجتماعي حيث نشرت قضيتها التي اتهمت خلالها معلم بمدرستها قام بالتحرش بها موضحا بان القضية تندرج تحت قانون الطفل حيث قال: (في قانون الطفل 2010م البندرج فيه الكيس دا تحديدا عقوباته رادعة جدا قد تصل ل15 سنة سجن).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو :المعلم المتهم بالتحرش يواجه حكما بالسجن لمدة15 عاما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.