في يومها العالمي… 10 حقائق مروعة عن القهوة

تعتبر القهوة من أكثر المشروبات شعبية في العالم، وتحتفل العديد من الدول اليوم بيومها العالمي، حيث يعد مناسبة للاحتفال بهذا المشروب الذي يطلق عليه أيضا “محبوب الملايين”.

بمناسبة هذا اليوم، اخترنا لكم أروع الحقائق عن هذا المشروب، الذي اكتسب شهرة عالمية، ولكن قل من يعرف ما يتميز به.

1. الكافيين هو مركب شبه قلوي تستخدمه شجرة القهوة لقتل الحشرات التي تأكل بذورها.

2. أظهرت صور الرنين المغناطيسي التي التقطت قبل وبعد تناول كوب واحد من القهوة، انخفاضا في تدفق الدم إلى الدماغ بنسبة 45%، وفي دراسة أخرى أكثر دقة أظهرت انخفاضا بالدم بنسبة 52%.

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3. أظهرت الصور الدماغية لمرضى مدمنين على القهوة تدهور حالة المخ، وهي حالة مشابهة جدا للأشخاص المدمنين على الكحول والمدخنين ومحبي المارخوانا والأشخاص الذين يعانون من مرض باركنسون.

4.وبحسب موقع سبوتنك تسبب القهوة الشعور الدائم بالذهاب إلى الحمام، حيث يقوم الجسم بذلك أثناء التخلص من السموم. وتعتبر الرغبة غير المتوقعة في الذهاب إلى المرحاض بعد شرب القهوة إحدى آليات الوقائية للجسم لتجنب التسمم.

5. عندما يبدأ الجسم بالتفاعل مع المشروب، يتم تنشيط الأنظمة التي تتحكم في العنف والعدوان واتخاذ القرارات المنطقية وغير المنطقية والغيرة والغضب والخوف وجنون العظمة.

6. ثبت أن كوبا واحدا من القهوة يكفي لتفعيل رد فعل عدواني في جسم الإنسان لمدة ثلاثة أسابيع. حتى لو لم يعد يستهلك غرامًا واحدًا من الكافيين خلال كل هذا الوقت.

7. بعد شرب القهوة، يتم تنشيط الجهاز الحوفي من الدماغ، ويتم تثبيط عمل المراكز المسؤولة عن الذكاء. حيث يعتبر الجهاز الحوفي مسؤولا عن التكاثر والشهوة والسلامة الشخصية والوظائف الانفعالية والتعلم، وفق موقع “برافدا”.

8. حبوب منع الحمل تمنع فلترة الكافيين المستهلكة. يتم تعزيز هذا التأثير عن طريق استخدام الكحول أو مسكنات الألم، لذلك هناك حالات متكررة من التسمم بالكافيين.

9. لقد ثبت أن القهوة تسبب مشاكل في البروستاتا، وتزيد من القلق، والأرق، والاكتئاب، والألم، ومشاكل في التنفس، وتلف في المخ، وفرط النشاط، وصعوبات في التعلم، ومشاكل سلوكية، والتعب، وأنواع معينة من السرطان، والتهاب القولون، والقرحة، وانخفاض الحديد، وأمراض القلب، والصداع، وزيادة إصابات العضلات، وآلام المفاصل، والنوبات القلبية، والسكتة الدماغية… وهذه ليست القائمة الكاملة.

10. لا يوجد الكافيين فقط في القهوة، وإنما في الشوكولاتة والعديد من المشروبات والأدوية، حيث يؤدي تناولها المفرط إلى نقص الحديد في الجسم وبدوره إلى فقر الدم.