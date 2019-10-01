بالفيديو : تفاصيل ضرب صحفي بفعالية لرئيس الوزراء

التاريخ: 01-أكتوبر-2019
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تعرض عدد من الصحفيين لإنتهاكات واضحة من خلال منعهم من ممارسة عملهم في نقل فعاليات المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك عقب عودته من الجولة الخارجية في مطار الخرطوم .
وبحسب مقاطع فيديو تم تداولها في وسائل التواصل الإجتماعي تعرض الصحفي أحمد يونس للعنف من خلال منظمي الفعلية ومنعه من الدخول مما أدي شجار مع المنظمين.
واستنكر الصحفيون هذا المسلك الغريب من ممثلي المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء ، وقد اعرب حمدوك عن أسفه لهذا الحادث.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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