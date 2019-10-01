صعقة كهربائية تنهي حياة صبي اقترب من عمود إنارة

التاريخ: 01-أكتوبر-2019
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لقي صبي في الخامسة عشرة من العمر مصرعه بصعقة كهربائية عند اقترابه من عمود إنارة بالقرب من مول الواحة أمام بنك النيلين بالسوق العربي الخرطوم.
هذا وقام فريق من شرطة قسم الخرطوم شمال برفقة الأدلة الجنائية إثر تلقيها البلاغ بزيارة مسرح الحادث، وبعد القيام بالإجراءات الفنية اللازمة تم نقل جثة الصبي للمشرحة بعد تدوين بلاغ بالوفاة في ظروف غامضة تحت المادة (51) من قانون الإجراءات الجنائية.
وعلمت (اليوم التالي) من مصادرها أن الصبي من دولة جنوب السودان، وكان يرافق إخوانه لحظة اقترابه من سلك يشد العمود بيد أن يد المنون كانت أسرع لتصعقه الكهرباء ويسقط متوفيا في الحال.
وأثارت صورة الصبي الملقى جثة هامدة أسفل العمود موجة عاصفة من الانتقادات في وسائل التواصل الاجتماعي حول انعدام أدنى مقومات السلامة في أعمدة الإنارة المنتشرة في الطرقات، وتساءل العديد من الأشخاص حول من تقع عليه مسؤولية إزهاق روح الطفل الطاهرة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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