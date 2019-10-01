اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

صعقة كهربائية تنهي حياة صبي اقترب من عمود إنارة

0 نشر
ابراهيم 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 01-أكتوبر-2019

1 مشاهدة

صعقة كهربائية تنهي حياة صبي اقترب من عمود إنارة

لقي صبي في الخامسة عشرة من العمر مصرعه بصعقة كهربائية عند اقترابه من عمود إنارة بالقرب من مول الواحة أمام بنك النيلين بالسوق العربي الخرطوم.

Advertisements

هذا وقام فريق من شرطة قسم الخرطوم شمال برفقة الأدلة الجنائية إثر تلقيها البلاغ بزيارة مسرح الحادث، وبعد القيام بالإجراءات الفنية اللازمة تم نقل جثة الصبي للمشرحة بعد تدوين بلاغ بالوفاة في ظروف غامضة تحت المادة (51) من قانون الإجراءات الجنائية.

وعلمت (اليوم التالي) من مصادرها أن الصبي من دولة جنوب السودان، وكان يرافق إخوانه لحظة اقترابه من سلك يشد العمود بيد أن يد المنون كانت أسرع لتصعقه الكهرباء ويسقط متوفيا في الحال.

وأثارت صورة الصبي الملقى جثة هامدة أسفل العمود موجة عاصفة من الانتقادات في وسائل التواصل الاجتماعي حول انعدام أدنى مقومات السلامة في أعمدة الإنارة المنتشرة في الطرقات، وتساءل العديد من الأشخاص حول من تقع عليه مسؤولية إزهاق روح الطفل الطاهرة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صعقة كهربائية تنهي حياة صبي اقترب من عمود إنارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا