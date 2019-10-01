“السيادي”: لن نقدم أية تنازلات لرفعنا من قائمة الإرهاب

قطع المتحدث الرسمي باسم مجلس السيادة، محمد الفكي سليمان، يوم الإثنين، بأن الحكومة لن تقدم أية تنازلات مقابل رفع الولايات المتحدة الأمريكية اسم السودان من قائمة الدول التي تتهمها برعاية الإرهاب.

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وقال الفكي “لم نسمع بأية اشتراطات من الإدارة الأمريكية لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب”. وتابع بالقول “رئيس الوزراء عبدالله حمدوك تحدث إلى كل الدوائر في الإدارة الأمريكية للوصول إلى رؤية متكاملة لمناقشتها مع جميع أطراف الحكومة السودانية”، مشيراً إلى أن السودان دولة حرة مستقلة ولا تفكر إلا وفقاً لمصالحها.

وأشار الفكي بحسب الأناضول – إلى أن السودان في الفترة الحالية بحاجة ماسة للانفتاح على العالم والاستفادة من المؤسسات الدولية والمراكز العالمية، من أجل تمويل الكثير من المشاريع، والوصول إلى مراكز البحوث الدولية، إضافة إلى السعي لرفع الديون التي وصلت إلى أكثر من 45 مليار دولار. موضحاً أن كل تلك الأمور مرتبطة برفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وهي مسألة حيوية سيبحثها رئيس الحكومة على هامش مشاركته في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)