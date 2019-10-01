انخفاض أسعار السيارات بأسواق الخرطوم

شهدت أسعار العربات بأسواق الخرطوم انخفاضاً استمر لمدة شهرين، حيث انخفضت أسعار التوسان 2017-2018 بمقدار 300 ألف جنيه، والآكسنت مضلع سعودي من مليون و200 ألف جنيه إلى مليون جنيه أو مليون و50 ألف جنيه.

وانخفضت أسعار الكورولا 2015-2016، حيث كان يتراوح سعرها بين مليون و500 ألف جنيه- مليون و600 ألف جنيه الآن تباع بما يتراوح مليون و200 ألف جنيه، مليون 300 ألف جنيه.

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والعربات الصغيرة الكليك واللانسر كانت أسعارها تتراوح بين 750 ألف جنيه- 650 ألف جنيه انخفضت بمقدار 150 ألف جنيه، كما أن أسعار الكورولات 2007 وهي عربات مرغوبة كانت تتراوح بين مليون و200 ألف جنيه، مليون و100 ألف جنيه انخفضت بما يتراوح 300 ألف جنيه – 200 ألف جنيه.

وعزا التجار بدلالة العربات وعدد من السماسرة بحسب وكالة السودان للأنباء، الانخفاض إلى أن هناك تخوفاً وتوجساً وإحجاماً عن الشراء بسبب الخوف من انخفاض أسعار العربات، نتيجة لما قد يحدث من انخفاض لأسعار الدولار نتيجة توفره بعد الانفراج السياسي الذي تشهده البلاد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)