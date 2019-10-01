الصحة ومنظمة ونسي شراكة لمحاربة السرطان

أكد مدير عام وزارة الصحة بولاية الخرطوم دكتور بابكر محمد علي أهمية الشراكة بين وزارة الصحة ومنظمة صلاح ونسي لمحاربة وعلاج سرطان الثدي، مؤكدا أهمية محاربة التبغ وأشكال التدخين المختلفة والاهتمام بالصحة والعناية الشخصية والتوعية بأعراض السرطان.

وأشار دكتور بابكر في حديثه بمنبر وكالة السودان للأنباء اليوم ، إلى أهمية وضع التشريعات ومحاربة الظواهر السالبة في المجتمع، مشيرا إلى أنواع سجل السرطان على مستوى المؤسسة العلاجية والآخر على المستوى الوطني وهو يحدد نسبة الإصابة بالسرطان والمعلومات التي تتعلق بالمريض.

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من جانبه، أكد الدكتورة سهام جابر مدير عام إدارة تعزيز الصحة بوزارة الصحة الاتحادية أن الوزارة تعنى بوضع السياسات والاستراتيجيات الوقائية والعلاجية، مشيرة إلى أن منظمات المجتمع المدني تمثل أحد أذرع وزارة الصحة في التوعية والعلاج من السرطان.

وأشارت دكتورة سهام إلى أهمية إشراك المجتمع بقطاعاته المختلفة في التوعية، وإجراء مسوحات علمية لمعرفة وقياس اتجاهات وسلوك المجتمع في التعامل مع المرض وذلك لمعرفة طرق التدخلات من قبل الوزارة.

وأوضح عمر أحمد الشيخ المدير التنفيذي لمؤسسة صلاح ونسي بحسب سونا – أهمية التوعية الشاملة بخطر السرطان وأسبابه مشيرا إلى التعاون مع الجهات ذات الصلة لسن التشريعات من أجل تحسين الخدمات الصحية وتكثيف عمليات التوعية بسرطان الثدي مطالبا الدولة بضرورة إعلان المشروع القومي لمكافحة السرطان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)