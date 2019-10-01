قائمة الهواتف التي لن يعمل عليها “واتسآب” في 2020

كشفت تقارير عن قائمة الهواتف الذكية التي سيتوقف تطبيق المراسلة الأشهر “واتسآب” عن دعم نظام تشغيلها، بداية من العام المقبل 2020.

وأوضح “واتسآب” أن جميع هواتف “أندرويد” التي تعمل بواسطة نظام التشغيل “Android 2.3.7” وأجهزة “آيفون” العاملة بنظام التشغيل “iOS 7” لن تدعم التطبيق بحلول 1 فبراير/شباط 2020″، كما أن التطبيق لن يكون متاحا في متجر “مايكروسوفت”، ولن يتمكن المستخدمون من إنشاء حسابات جديدة أو إعادة التحقق من الحسابات الحالية.

ولن يعمل “واتسآب” على الهواتف التالية في 2020:

“IOS 7” نظام تشغيل

Iphone 4Iphone 5s

Iphone 5c

نظام تشغيل “أندرويد 2.3.7”

Sony Xperia p

Sony Xperia u

HTC Sensation XE

Sony Ericsson Xperia S

Samsung Galaxy Note

Acer Liquid Z110

Acer Liquid Z Duo Z110

Lenovo K800

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Sony Xperia U ST25a

Samsung Galaxy S Lightray

Sony Xperia ion LTE

Huawei Activa 4G M920

Vodafone Smart II V860

Samsung Galaxy S2 LTE

Motorola XT532

HTC Velocity 4G

LG Optimus 3D Max P725

وقال “واتسآب” رسميا عبر صفحته الخاصة بالرد على الأسئلة الشائعة: “إن جميع هواتف “أندرويد” التي تعمل بواسطة نظام التشغيل (Android 2.3.7) وأجهزة “آيفون” العاملة بواسطة نظام التشغيل (iOS 7) لن تدعم “وآتساب”، مع بداية شهر فبراير/شباط 2020″، بحسب موقع “بزنس توداي”.

وبحسب سبوتنك يلجأ تطبيق التراسل الفوري الأشهر إلى إضافة ميزات جديدة بانتظام، وتتطلب بعض هذه الميزات هواتف قوية وإصدارات أندرويد و”آي أو إس” أحدث لكي تعمل بشكل صحيح.

وأوضح “واتسآب”، أن بعض الهواتف لن تكون قادرة على دعم الميزات التي تعتزم طرحها في المستقبل، وهو السبب الذي جعلها تنهي دعمها لهذه الأجهزة.

وأضاف: “لم نعد نعمل بنشاط على تطوير نسخ لأنظمة التشغيل هذه، وقد تتوقف بعض الميزات عن العمل في أي وقت، وإذا كنت تستخدم حاليا نظام تشغيل أقدم، فننصحك بالترقية إلى إصدار أحدث”.