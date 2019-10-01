أضبط : عصابة تنشط في السرقات النهارية بمدينة الصحافيين

تنشط عصابة متخصصة في السرقات النهارية بمدينة الصحافيين مربع 20 بالوادي الأخضر، نسبة لعدم وجود مركز شرطة بالمنطقة التي تعاني من الفوضى وعدم الانضباط، بجانب العديد من الظواهر السالبة التي تُهدد السلم الاجتماعي للمواطنين.

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وشهد الأسبوع الحالي عدداً من حالات السرقات لعدد من المنازل وتتم السرقة وفقاً لإفادات مواطني المنطقة بالنهار وتفلح العصابة في سرقة الشاشات عن طريق كسر الأبواب والشبابيك، وأشار المواطنون إلى أن عمليات السرقة تتم بواسطة عصابة تتقصى عن المنزل المراد سرقته.

وأكد ضحايا السرقات بمدينة الصحافيين بحسب الشروق – أن عدم وجود قسم للشرطة بالمنطقة، جعل العديد من مرتادي الإجرام يستقرون بالمنطقة ويمارسون كل أنواع السرقات والظواهر السالبة، وأضافوا أنه لم تفلح مجهودات الشرطة وشرطة المباحث حتى الآن في قبض أي فرد من أفراد العصابة، خاصة وأن هناك العديد من البلاغات المدونة في قسم التكامل .

وناشد مواطنو الوادي الأخضر سلطات ولاية الخرطوم بتكثيف الوجود الشرطي بالوادي الأخضر لبُعدها الجغرافي الذي يجعلها مهيأة لعمليات السرقة والعديد من الجرائم الأخرى كتجارة المخدرات والخمور فضلاً عن سكن العديد من الأجانب بالمنطقة بطريقة غير مقننة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)