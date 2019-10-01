إيقاف تصدير 18 شاحنة سمسم بوادي حلفا مخالِفة للإجراءات

كشفت وزارة الصناعة والتجارة، الثلاثاء، عن إيقاف تكملة إجراءات (18) شاحنة محملة بسلعة السمسم بميناء وادي حلفا بالولاية الشمالية، معدة للتصدير للخارج بسبب بعض المخالفات الإجرائية والموضوعية، المتعلقة بحركة الصادر بجانب بعض الاشتراطات الأخرى المتعلقة بالترحيل.

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وقال وكيل وزارة الصناعة والتجارة، محمد علي عبدالله، في تصريحات صحفية، بحسب الشروق – أن إيقاف تلك الشاحنات جاء لمخالفات إجرائية وموضوعية، مضيفاً أن الكميات الموقوفة وحسب الأسس والسياسات المتبعة كان ينبغي أن تُصدّر عن طريق البحر وليس البر.

وأشار وكيل وزارة الصناعة والتجارة، إلى أن الأوراق التي كانت بحوزة المصدّر المخالف ليست صادرة من المصدّر الحقيقي وفقاً لمعطيات سجل المصدّرين والمستوردين بوزارة الصناعة والتجارة، مؤكداً أن ذلك الإجراء يأتي بهدف تعزيز صادرات السودان للخارج، والتأكد من عودة حصيلة الصادر، مبيناً أنه جاري اتخاذ الإجراءات القانونية بالتعاون مع الجهات المختصة .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)