السودان يؤكد حرصه الوصول إلى اتفاق منصف لسد النهضة

أكد وزير الري والموارد المائية، بروفيسر ياسر عباس، حرص السودان على الوصول إلى اتفاق منصف للدول الثلاث فيما يتعلق موضوع سد النهضة الاثيوبي.

وقال لدى لقائه السفير المصري بالخرطوم، حسام عيسى، اليوم" الثلاثاء" أن اسلم الطرق لمعالجة ملف السد الاستناد على النتائج العلمية للجنة البحثية المكونة من الدول الثلاث.

وتسلم الوزير، دعوة موجهة من وزارة الخارجية المصرية، لحضور مؤتمر اسبوع المياه بالقاهرة الذي ينعقد في الفترة من العشرين وحتى الرابع والعشرين من اكتوبر الجاري .

وأكد عباس على متانة العلاقة التاريخية بين الشعبين الشقيقين السوداني والمصري.

ومن جانبه كشف عيسى، وصول وزير الموارد المائية والري المصري الخرطوم "الخميس" المقبل للمشاركة في اجتماع سد النهضة الأثيوبي على مستوى الوزراء.