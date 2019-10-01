للمرة الأولى في السودان انطلاق دوري لكرة القدم النسائية

في خطوة لم تكن واردة في عهد الرئيس السابق عمر البشير، انطلق الاثنين أول دوري لكرة القدم النسائية، في السودان بمشاركة 21 فريقا. وأقيمت المباراة الأولى بين فريقي التحدي والدفاع في العاصمة السودانية، على وقع هتافات المشجعين من الرجال والنساء، والذين ردد العديد منهم شعارات رفعت في الاحتجاجات الشعبية التي أدت في نيسان/أبريل إلى الإطاحة بالبشير.

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