برلماني بحريني سابق: قطر ابتكرت طرقا جديدة في دعمها للإرهاب (فيديو)

قال جمال بو حسن، عضو مجلس النواب البحريني السابق، إن النظام القطري استحدث استراتيجية جديدة لدعم وإيواء الإرهاب، ومواصلة هذا الدعم عن طريق الجمعيات الخيرية والمساجد والدعاة، وهذا النهج نهج جديد على العالم، ودول العالم استفاقت مذعورة على هذا النهج القطري الجديد في دعم الإرهاب.

وأضاف "بو حسن"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن قطر استحدثت أيضًا طريقة جديدة لدعم الإرهاب تتمثل في إرسال مواطنيها لبعض الدول مثل العراق ويتم اختطافهم، بوعد ذلك يطلبون فديه، وتقوم بدعم الإرهاب من خلال تحرير المختطفين، وهذه الطرق الخبيثة استحدثتها قطر لدعم وتمويل الإرهاب، وتمويل مشاريع إسلامية باسم الإسلام، وقطر خربت الإسلام من خلال سمعتها السيئة وما قامت به لدعم الإرهاب عن طريق المساجد والجمعيات الخيرية والعمل الخيري ومساعدة المستضعفين من المسلمين في أوروبا، وكل هذه البروباجندا لدعم الإرهاب والإرهابيين.

وشدد عضو مجلس النواب البحريني السابق، على أن قطر والإخوان وإيران وتركيا مسئولين عن جميع الأعمال الإرهابية التي حدثت في أوروبا، موضحًا أنه لدى قطر وتركيا والإخوان وإيران أجندة خاصة وهي ضرب الأمن القومي العربي بالدرجة الاولى، واحتلال الدول العربية، وتغيير الأنظمة واستحداث أنظمة إخوانجية في الدول العربية، ثم تشوية صورة الإسلام وإعطاء صورة سلبية عن الإسلام في أوروبا؛ حتى تقوم قطر وتركيا وإيران بتطبيق أجندتها في الدول العربية، والسيطرة والهيمنة وبسط نفوذهم على الدول العربية.