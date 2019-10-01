المعونة البريطانية تدعم منتدى الشباب في السودان

قالت السفارة البريطانية في السودان إن المعونة البريطانية دعمت "منتدى الشباب الثامن" في السودان، والذي عقد تحت عنوان: "المبادرات الاجتماعية يقودها الشباب"، بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، والمجلس الوطني لرعاية الطفل، ووزارة الرعاية الاجتماعية والعمل، ووزارة الشباب والرياضة.

وقالت السفارة البريطانية، إن 120 شابا وشابة من 18 ولاية سودانية، اجتمعوا لاستكشاف كيفية دعم الحركة الاجتماعية، وتم تطوير العديد من المبادرات المبتكرة للمساعدة في دفع التغيير للنساء والفتيات في جميع أنحاء السودان.