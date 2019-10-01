أمريكا تطالب بالإفراج عن أكثر من 120 ألف سجين محتجز لدى النظام السوري

طالبت الولايات المتحدة الأمريكية، بالإفراج عن ما يقرب من 128000 شخص تم اعتقالهم تعسفًا على يد النظام السوري.

وقال السفير الأمريكي "كيلي كرافت" لمجلس الأمن الدولي في اجتماعه الشهري حول الصراع في سوريا "هذه الممارسة غير مقبولة".

وقالت: "يجب على نظام الأسد إطلاق سراح المعتقلين وتزويد المراقبين الدوليين بالوصول إلى مراكز الاحتجاز".

وأعلن زعيم النظام السوري بشار الأسد العديد من العفو عن السجناء منذ بدء النزاع في عام 2011 ولا سيما في عام 2014، 2018، ومنتصف سبتمبر.

وبشكل منفصل، دعا نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين إلى "القضاء على الإرهابيين في محافظة إدلب"، مع التشديد على ضرورة توخي أقصى درجات الحذر لتجنيب المدنيين.

وأودى الصراع بحياة ما يقدر بنحو 370.000 شخص.

و قال فيرشينين: "لقد حان الوقت لتشجيع وعدم عرقلة عودة سوريا إلى الأسرة العربية".

وتم تعليق سوريا من جامعة الدول العربية في عام 2011، وقسم عودتها قسم أعضاء المنظمة لأكثر من عام.

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كما رحب أعضاء مجلس الأمن بإنشاء لجنة دستورية برعاية الأمم المتحدة من قبل النظام والمعارضة، بعد عامين من المفاوضات الشاقة.

وقال مبعوث الامم المتحدة لسوريا جير بيدرسن ان تشكيل اللجنة يمثل اول اتفاق سياسي ملموس بين النظام والمعارضة.

وقال: "إنه أيضًا وعد مشترك للشعب السوري بمحاولة الاتفاق تحت رعاية الأمم المتحدة على الترتيبات الدستورية الجديدة لسوريا - عقد اجتماعي جديد للمساعدة في إصلاح دولة محطمة".

ومن المفترض أن يعقد أعضاء اللجنة البالغ عددهم 150 عضوًا اجتماعهم الأول في 30 أكتوبر في جنيف.

وتعتبر الأمم المتحدة تنقيحها للدستور بمثابة خطوة أولى نحو إجراء انتخابات تشمل الشتات السوري.

وفي الأسبوع الماضي، أكد النظام السوري أنه لم يتم تحديد موعد نهائي للجنة لإنهاء عملها.