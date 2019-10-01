بوتين يحيل إلى مجلس الدوما بروتوكول إضافي لاتفاقية مجلس أوروبا

وينشئ البروتوكول أيضًا، شبكة من نقاط الاتصال الوطنية، التي يمكن الوصول إليها على مدار الساعة لتبادل المعلومات بسرعة.
وكانت الحكومة الروسية قد أيدت مشروع القانون في وقت سابق قبل إحالته إلى الدوما للمصادقة عليه ليدخل حيز التنفيذ، ويذكر أن البروتوكول تم التوقيع عليه في ستراسبورغ، في 27 يوليو 2017.
ويضم البروتوكول الملحق باتفاقية مجلس أوروبا بشأن مكافحة الإرهاب ("سي إي سي بي تي" رقم 196) عددًا من البنود، بما في ذلك والمشاركة المتعمدة في جماعة إرهابية، والتدريب في مجال الإرهاب، وثبوت السفر إلى الخارج لأغراض الإرهاب وتمويل أو تنظيم مثل هذه الرحلات.
وكان سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي، قد أكد في مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان أن روسيا وفرنسا اتفقتا خلال المباحثات في صيغة 2+2 على محارية ما تبقى من الإرهابيين في سوريا.
وقال لافروف، إننا اتفقنا على مواصلة العمل على التنسيق لمحاربة الإرهابيين المتبقين على الأراضي السورية، وبالنسبة لحل المشاكل الإنسانية، اتفقنا على تسهيل عودة اللاجئين، وبدء العملية السياسية من خلال تشكيل اللجنة الدستورية.
من جانبه قال جان إيف لو دريان وزير الخارجية الفرنسي، إنه يتعين على باريس وموسكو العمل سويا على بناء الاستقرار الاستراتيجي في أوروبا.
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