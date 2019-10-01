السودان يرحب بالاستثمارات الكندية في "الطاقة والتعدين"

انعقدت بالعاصمة السودانية الخرطوم، يوم الثلاثاء، جولة مباحثات “سودانية كندية”، لدفع التعاون المشترك، لا سيما في مجالات الطاقة والتعدين.

والتقى وزير الطاقة والتعدين في السودان، عادل على إبراهيم، يوم الثلاثاء، مع القائم بأعمال سفارة كندا بالخرطوم، ادريا دونالد نور فوك.

وأثنى الوزير على دور دولة كندا في دعم الانتقال الذي حصل في السودان، مؤكداً سعيهم لتطوير التعاون في مجال الطاقة والتعدين ليستفيد السودان من استخدام التقنيات الحديثة الكندية.

وقدّم الدعوة للشركات الكندية للدخول في الاستثمار في مجال الطاقة والتعدين بالسودان.

من جانبه أكد فوك رغبة بلاده في تعزيز العلاقات الاقتصادية مع السودان، والاستثمار في مجال السوداني