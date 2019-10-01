توقعات بعودة مشار سيعود إلى جوبا هذا الشهر

من المتوقع أن يعود زعيم المعارضة في جنوب السودان رياك مشار إلى العاصمة جوبا هذا الشهر لعقد اجتماعات متابعة سير تنفيذ اتفاقية السلام مع الرئيس سالفا كير ، وفقا لما ذكرته المعارضة.

و التقي مشار الشهر الماضي مع الرئيس سالفا كير في العاصمة جوبا حيث ناقشا القضايا العالقة والمتعلقة بتنفيذ اتفاق السلام الذي تأخر تنفيذه بسبب الخلافات المتواصلة ونقص الأموال.

وقال مناوا بيتر قاتكوث، نائب المتحدث باسم الحركة الشعبية في المعارضة بقيادة مشار، في تصريح لراديو تمازج يوم الثلاثاء، ان “مشار سياتي إلى جوبا لمتابعة القضايا العالقة التي نوقشت في اجتماعاتهما الأخيرة مع الرئيس سلفا كير”.

وأشار مناوا إلى ان مشار سيرافقه وفد من مجلس الأمن الدولي ومجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي في الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر.

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وأكد مناوا علي اهمية الاجتماعات المتكررة بين الطرفين مع اقتراب الموعد النهائي في 12 نوفمبر لتكوين حكومة انتقالية، وأعرب مسؤول المعارضة عن إحباطه إزاء بطء تنفيذ اتفاق السلام.

و قال مناوا ” رغم ذلك ، نؤكد التزامنا باتفاق السلام، كما ندين التصريح الأخير للرئيس بأنه سيشكل حكومة انتقالية إذا لم يعد مشار إلى جوبا في نوفمبر “.

و تجدر الإشارة إلى ان اتفاق السلام المنشط الذي توسطت فيه كتلة الإيقاد يعيد تنصيب زعيم المعارضة رياك مشار كنائب أول للرئيس، وهو واحد من خمسة نواب لرئيس الجمهورية.