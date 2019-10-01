يتطلع برشلونة لإطلاق حملته في دوري أبطال أوروبا بينما يتجه إنتر ميلان إلى كامب نو مساء الأربعاء في الجولة الثانية، وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء الأربعاء بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، الذي يوازي العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

بدأت برشلونة بداية صعبة لهذا الموسم، حيث خسرت مباراتين من أول سبع مباريات لهما في الدوري الإسباني، واستمر بالتعادل السلبي مع بوروسيا دورتموند في المباراة الافتتاحية للمجموعة السادسة.

تعادل إنتر مع مباراته الافتتاحية على أرضه أمام سلافيا براغ، لكن أنطونيو كونتي يقف على قمة دوري الدرجة الأولى الإيطالي بستة انتصارات متتالية من ست مباريات - ويتعين على نيرازوري أن يقدم لفريق برشلونة مسابقة حقيقية في كاتالونيا.

و من المنتظر أن تنقل المباراة تليفزيونيًا عبر المحطات التالية:

5 SPORT Israel HD

Asr TV 5d924d9a-c522dd85

beIN Connect MENA

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر برشلونة ضد إنتر ميلان.. موعد المباراة والقنوات الناقلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.