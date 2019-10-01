ليفربول ضد سالزبورج.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

يستقبل ليفربول فريق ريد بول سالزبورج في أنفيلد، مساء الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة مساءًا متطلعًا إلى بدء دفاعه عن دوري أبطال أوروبا بعد خسارته في المباراة الافتتاحية في نابولي.

تركت الهزيمة أمام نابولي 2-0 مهمة صعبة للريدز للحاق بالمراكز الأولى في المجموعة الخامسة، حيث يلتقي فريق فريق سالزبورج القوي الذي سجل ستة أهداف في تاريخ مواجهاته مع ليفربول.

تنهي مباراة الأربعاء سلسلة من أربع مباريات متتالية للريدز خارج أرضه في جميع المسابقات، وكان آخرها انتصارًا ضيقًا بنتيجة 1-0 على شيفيلد يونايتد يوم السبت عندما احتاجوا إلى عميد هند هندرسون للضغط على بلايدز التي تمت ترقيتها مؤخرًا.

الفوز هو الفوز بغض النظر عن كيفية تحقيقه، وقد حافظ هذا الانتصار الأخير على بداية 100 ٪ في موسم الدوري الممتاز برصيد سبعة انتصارات من سبعة، والحفاظ على الصدارة بفارق خمس نقاط على مانشستر سيتي.

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يجب التركيز فقط على التغلب على فريق سالزبورج الذي أعلن عن نفسه على الساحة الأوروبية بفوزه على جينك 6-2 في الجولة الأولى، مما يمتد إلى بداية الموسم، إن حصيلة الفريق التي تضم 55 هدفًا في 12 مباراة فقط في جميع المسابقات من شأنها أن تقلق أي دفاع في كرة القدم، حيث سجل سالزبورج خمسة أهداف أو أكثر في سبعة من تلك المباريات، أربعة أو أكثر في تسعة، ومرتين على الأقل في كل مباراة.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول

إلى جانب قناة بي إن سبورت إتش دي الرياضية المشفرة التي ستقوم بإذاعة مباراة ليفربول وريد بول سالزبورغ ويعلق عليها المعلق الرياضي عصام الشوالي، وإليكم القنوات وترددها والأقمار الصناعية المذاعة من خلالها:

القناة القمر الصناعي التردد IRIB Varzesh TV HD Iran Intelsat 62°E 11555 V 30000 Es’hailSat | Badr 26°E 11881 H 27500 Es’hailSat | Badr 26°E 12265 H 27500 Idman TV Azerbaijan AzerSpace 46°E 11175 H 27500

وكانت هذه القائمة هي القنوات المفتوحة التي ستقوم بنقل مباراة ليفربول وريد بول سالزبورغ في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

